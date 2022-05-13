Шольц заявил, что для него неприемлемы условия Москвы, выдвигаемые Киеву
Берлин, 13 мая, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Условия, выдвигаемые Россией Киеву для решения вопроса по спецоперации, германский федеральный канцлер Олаф Шольц назвал неприемлемыми, сообщает 13 мая DPA.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Канцлер Германии Олаф Шольц
Выступая на мероприятии Социал-демократической партии Германии, Шольц заявил, что спецоперация проводится ВС России на Украине только с одной целью — «для расширения собственного влияния и увеличения территории».
«Для меня неприемлем навязанный Украине мир».
Он добавил, что Берлин намерен и дальше отправлять Киеву вооружения. Однако всё это не должно вести к осложнениям между НАТО и Россией, недопустима конфронтация, сказал германский канцлер.