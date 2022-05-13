Берлин, 13 мая, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Условия, выдвигаемые Россией Киеву для решения вопроса по спецоперации, германский федеральный канцлер Олаф Шольц назвал неприемлемыми, сообщает 13 мая DPA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц

Выступая на мероприятии Социал-демократической партии Германии, Шольц заявил, что спецоперация проводится ВС России на Украине только с одной целью — «для расширения собственного влияния и увеличения территории».

Олаф Шольц «Для меня неприемлем навязанный Украине мир».

Он добавил, что Берлин намерен и дальше отправлять Киеву вооружения. Однако всё это не должно вести к осложнениям между НАТО и Россией, недопустима конфронтация, сказал германский канцлер.