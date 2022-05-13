Москва, 13 мая 2022, 20:40 — REGNUM Самолёты и вертолёты оперативно-тактической и армейской авиации поразили три командных пункта украинских нацистов, сообщил вечером 13 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ми-24
Ми-24
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кроме того, штурмовая авиация ВКС России нанесла удары по 52 местам скопления боевиков и военной техники укронацистов.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», — рассказал Конашенков.

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