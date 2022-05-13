Вологда, , 20:36 — REGNUM В Вологде перед судом предстанет пластический хирург, обвиняемый в смерти пациентки, сообщает региональная прокуратура.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства, в 2019 году обвиняемый провел 35-летней женщине вакуумную липосакцию. На следующий день после операции она скончалась. Как показала судмедэкспертиза, смерть была вызвана нейротоксическим действием анестезирующего препарата, который был введен ей пластическим хирургом.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в городской суд Вологды. Хирургу грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса положительно повлияла на рынок пластической хирургии в РФ.