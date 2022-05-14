Москва, , 00:35 — REGNUM Российская журналистка Ксения Собчак публично осудила поведение телеведущей Ксении Бородиной. Соответствующий пост появился в её Telegram-канале 13 мая.

Ксения Собчак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поводом для разбирательств стала фотография актёра Стивена Сигала, которую тайно сделала Бородина, а позже разместила в своих соцсетях. Собчак, в свою очередь, прокомментировала публикацию телеведущей: «Бородина сама ненавидит когда ее фоткают исподтишка, называет таких людей крысами. Но вы не понимаете, это другое».

Напомним, что Ксения Собчак и Ксения Бородина имеют многолетний конфликт. В 2021 году Бородина прокомментировала ссору с журналисткой, заявив о том, что Собчак в прошлом причинила ей «много боли».

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