Москва, 14 мая, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Российская журналистка Ксения Собчак публично осудила поведение телеведущей Ксении Бородиной. Соответствующий пост появился в её Telegram-канале 13 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

Поводом для разбирательств стала фотография актёра Стивена Сигала, которую тайно сделала Бородина, а позже разместила в своих соцсетях. Собчак, в свою очередь, прокомментировала публикацию телеведущей: «Бородина сама ненавидит когда ее фоткают исподтишка, называет таких людей крысами. Но вы не понимаете, это другое».

Напомним, что Ксения Собчак и Ксения Бородина имеют многолетний конфликт. В 2021 году Бородина прокомментировала ссору с журналисткой, заявив о том, что Собчак в прошлом причинила ей «много боли».