Москва, , 20:28 — REGNUM Крылатыми ракетами воздушного базирования ВКС России нанесли удары по районам сосредоточения войск украинских нацистов, а также уничтожили склад боеприпасов и два штаба вооруженных формирований Украины, сообщил вечером 13 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России Минобороны России

Штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ были уничтожены на территории ЛНР возле Врубовки и Золотого.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады.

Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области.

В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники», — рассказал Конашенков.

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