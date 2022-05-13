Роберт Левандовски останется в «Баварии» до конца контракта
Мюнхен, Германия, 13 мая, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Как сообщает президент «Баварии» Герберт Хайнер, 33-летний таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски останется в мюнхенском клубе до истечения сроков контракта.
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Роберт Левандовски
«У Роберта Левандовского контракт с «Баварией» до июня 2023 года — и он его выполнит», — цитирует Хайнера издание Sportbuzzer.
Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» была готова отпустить польского нападающего в грядущее летнее трансферное окно за 35-50 миллионов евро.
В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 33-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 34-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.