Мюнхен, Германия, 13 мая, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Как сообщает президент «Баварии» Герберт Хайнер, 33-летний таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски останется в мюнхенском клубе до истечения сроков контракта.

Fcbayern.com Роберт Левандовски

«У Роберта Левандовского контракт с «Баварией» до июня 2023 года — и он его выполнит», — цитирует Хайнера издание Sportbuzzer.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» была готова отпустить польского нападающего в грядущее летнее трансферное окно за 35-50 миллионов евро.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 33-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 34-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.