Мадрид, 13 мая 2022, 20:21 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что считает 34-летнего центрфорварда сборной Франции Карима Бензема лучшим игроком мира.

Карим Бензема
Карим Бензема
Антон Зайцев

«Мне трудно назвать Бензема просто центральным нападающим, потому что он фантастический атакующий футболист. Он не только топ-бомбардир, он еще отдает голевые передачи и участвует в построении игры. Он совершенный игрок, и для нас он очень важен, потому что забивает так много голов. Он топ-игрок, и я думаю, что прямо сейчас он лучший в мире», — цитирует Анчелотти издание The Sun.

Ранее сообщалось, что руководство «сливочных» планирует продлить контракт с Каримом Бензема. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился 27-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами.