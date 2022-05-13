Мадрид, 13 мая, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что считает 34-летнего центрфорварда сборной Франции Карима Бензема лучшим игроком мира.

Антон Зайцев Карим Бензема

«Мне трудно назвать Бензема просто центральным нападающим, потому что он фантастический атакующий футболист. Он не только топ-бомбардир, он еще отдает голевые передачи и участвует в построении игры. Он совершенный игрок, и для нас он очень важен, потому что забивает так много голов. Он топ-игрок, и я думаю, что прямо сейчас он лучший в мире», — цитирует Анчелотти издание The Sun.

Ранее сообщалось, что руководство «сливочных» планирует продлить контракт с Каримом Бензема. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился 27-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами.