Милан, Италия, 13 мая, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Как сообщает издание Sport Mediaset, 33-летний фланговый нападающий миланского «Интера» и сборной Хорватии по футболу Иван Перишич согласовал условия личного контракта с лондонским «Челси».

Антон Зайцев Иван Перишич

По информации источника, футболист покинет миланский клуб 30 июня 2022 года после завершения сезона. За «Интер» Перишич выступает с 30 августа 2015 года после перехода из «Вольфсбурга» за 19 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Иван Перишич принял участие в 33-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также нападающий получил четыре желтые карточки.