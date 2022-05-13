Сербский политик: Вучич не имеет права вводить санкции против России
Белград, 13 мая, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Лидер сербской партии «Двери» Бошко Обрадович призвал все политические партии в Сербии до начала формирования нового правительства ответить на вопрос, выступают ли они за введение санкций против России. Об этом Обрадович заявил 13 мая в Белграде на пресс-конференции перед зданием правительства Сербии.
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По словам политика, решение о возможном присоединении Сербии к антироссийским санкциям должны принимать сами граждане.
«Ни правительство, ни президент государства не могут самостоятельно принимать решение о введении санкций против России. Этот вопрос могут решать только граждане Сербии на референдуме», — процитировало агентство FoNet слова Обрадовича.
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не намерен менять политику по отношению к России и антироссийским санкциям, «пока не будет вынужден» поступить по-другому. Сербия все еще является единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России.