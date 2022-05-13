Дортмунд, Германия, , 20:10 — REGNUM 18-летний центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем заявил, что останется в составе «шмелей» на следующий сезон.

«В следующем сезоне я буду здесь, в «Боруссии». Я готов. Единственное будущее, о котором я думаю — это следующая игра команды», — цитирует Беллингема итальянский журналист Фабрицио Романо.

За «Боруссию» Беллингем выступает с 23 июля 2020 года после перехода из «Бирмингема» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Англии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 31-м туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами, семью голевыми передачами и получил девять желтых карточек.