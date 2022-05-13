София, 13 мая, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В воскресение, 15 мая, президент Болгарии Румен Радев посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия. Об этом 13 марта сообщает БНР.

Kremlin.ru Румен Радев

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Берлине Радев встретится со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Кроме того, глава болгарского государства проведет консультации с представителями бундестага и активистами ряда местных общественных организаций.

В повестке дня визита болгарского лидера — обсуждение вопросов энергетической безопасности Европы и укрепление военной группировки НАТО на Балканах.

Напомним, ранее Радев выступил против общей позиции ЕС по финансовой и вооруженной поддержке Украины.