Севилья, Испания, 13 мая, 2022, 20:05 — ИА Регнум. 27-летний центрфорвард «Эспаньола» и сборной Испании по футболу Рауль Де Томас не планирует переходить в «Севилью» ближайшим летом. Об этом 13 мая сообщил агент футболиста Луис Алонсо.

Miguelazo84 ФК «Севилья»

«Это лишь слухи, трансфер не состоится», — цитирует агент Рауля Де Томаса Луиса Алонсо журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что помимо «Севильи», на Рауля Де Томаса претендует мадридский «Реал», который в грядущее летнее трансферное окно может покинуть Мариано Диас.

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Рауль Де Томас принял участие в 33-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.