Бухарест, , 20:05 — REGNUM Сотни многоквартирных домов, а также десятки медицинских учреждений в столице Румынии останутся без горячей воды в период с 20:00 13 мая до 24:00 20 мая в связи с проведением экстренного ремонта системы городских коммуникаций. Об этом 13 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Без горячей воды thestar.com

Согласно официальной информации, в указанное время крупнейшая обслуживающая компания Бухареста (CMTEB) будет заниматься устранением повреждений на участках теплосети, возраст которых превышает 50 лет. Руководство столичной администрации призвало местных жителей «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации».

Напомним, ранее европейские аналитики неоднократно призывали мэрию Бухареста провести масштабную замену городских теплотрасс. В настоящее время более 75% соответствующих коммуникационных сооружений в мегаполисе находятся в изношенном состоянии.

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