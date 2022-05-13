Бухарест, 13 мая, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Сотни многоквартирных домов, а также десятки медицинских учреждений в столице Румынии останутся без горячей воды в период с 20:00 13 мая до 24:00 20 мая в связи с проведением экстренного ремонта системы городских коммуникаций. Об этом 13 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

thestar.com Без горячей воды

Согласно официальной информации, в указанное время крупнейшая обслуживающая компания Бухареста (CMTEB) будет заниматься устранением повреждений на участках теплосети, возраст которых превышает 50 лет. Руководство столичной администрации призвало местных жителей «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации».

Напомним, ранее европейские аналитики неоднократно призывали мэрию Бухареста провести масштабную замену городских теплотрасс. В настоящее время более 75% соответствующих коммуникационных сооружений в мегаполисе находятся в изношенном состоянии.