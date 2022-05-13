Вольфсбург, Германия, , 19:59 — REGNUM Завтра, 14 мая, в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» футбольный клуб «Вольфсбург» в матче последнего 34-го тура чемпионата Германии сезона 2021/22 сыграет с мюнхенской «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Последний матч «Баварии» с «Вольфсбургом», который состоялся 17 декабря 2021 года в матче семнадцатого тура чемпионата Германии, завершился со счетом 4:0, а забитыми мячами отметились Томас Мюллер (7’), Дайо Упамекано (57’ Томас Мюллер), Лерой Сане (59’ Серж Гнабри) и Роберт Левандовски (87’ Джамал Мусиала).

На данный момент футбольный клуб «Вольфсбург», одержав двенадцать побед и набрав 41 очко, занимает тринадцатую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» с 76-ю очками располагается на первой строчке.