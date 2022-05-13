13 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Целый ряд российских артистов посетил территорию Донбасса и выступил перед жителями ДНР и ЛНР после начала спецоперации России на Украине.

Елизавета Коробова, , 22:30 — REGNUM Решение отпраздновать День Победы, а также государственные праздники Донецкой и Луганской Народных Республик вместе с жителями Донбасса приняли известные российские артисты, 13 мая передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На праздничном концерте Официальный сайт ДНР

С начала специальной военной операции России на Украине российское общество могло наблюдать самое натуральное бегство из нашей страны ярких представителей так называемой творческой интеллигенции. Многие отечественные артисты, которые обязаны своей популярностью сердцам и умам граждан Российской Федерации, решили наплевать на общественное мнение, громко хлопнуть дверью и плюнуть в спину тем, кто просто любит свою Родину.

Но такая якобы патовая ситуация оказалась иллюзией, ведь пока одни актёры и певцы поносили свою страну на чём свет стоит, исходили желчью по поводу угрозы их комфорту, другие творцы повели себя куда как более прилично, не став нарочно накалять ситуацию. Наблюдательные граждане могли заметить, что на протяжении двух последних месяцев различные певцы и актёры из России стали публично показывать свою патриотичную позицию, причём не пустыми и громкими заявлениями, а тем, что просто и скромно посетили землю воюющего с нацизмом Донбасса.

К примеру, 9 мая в освобождённый от бандеровцев Мариуполь приехала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица, чтобы дать уличный концерт для местных жителей. Ранее, 2 мая артистка посетила Москву, где приняла участие в акции в память о погибших в одесском Доме профсоюзов — она выступила перед посольством Украины. Стоит отметить, что Лисицина на протяжении многих лет посещает территорию Донбасса со своими концертами, а в 2021 году она даже получила паспорт Донецкой Народной Республики.

Мариуполь 9 мая 2022 Официальный сайт ДНР

Приехать в Мариуполь, чтобы поздравить местных жителей с Днём Победы, решил также и народный артист Российской Федерации Владимир Стеклов. Актёр отметил, что в восторге от возможности посетить город воинской славы, коим стал для него Мариуполь.

«Судьба подарила возможность оказаться не просто на донецкой земле, а в Мариуполе, который для меня теперь поистине город воинской славы», — приводит слова актёра RT.

Известный артист тоже не забывал про Донбасс. Он участвовал в спектаклях в Донецке, а также посещал военнослужащих ДНР и ЛНР, которые годами сдерживали натиск неонацистских формирований Украины.

Не все известные российские звёзды сумели добраться до Мариуполя, но тем не менее они не могли не посетить донбасскую землю в это непростое время. На смену отгремевшему празднику Дня Победы в Донецкой Народной Республике пришёл главный государственный праздник — День Республики, который дончане встретили 11 мая, будучи уже официально признанными.

День Республики Официальный сайт ДНР

В этот день народная артистка России певица Лариса Долина, а также заслуженный артист РФ актёр Дмитрий Дюжев посетили центр Донецка, чтобы возложить цветы к мемориалу в память жертвам фашизма.

Лариса Долина, Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев Официальный сайт ДНР

Позже жители Донецка могли посетить музыкальный концерт, на котором присутствовала целая россыпь российских звёзд. Среди них: Григорий Лепс, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Глеб Матвейчук, Денис Майданов, Сергей Войтенко, Анастасия Макеева, Виктор Добронравов, певица Зара и и артист Родион Газманов. Упомянутые Долина и Дюжев также имели честь в этот день посетить концертный зал в Донецке.

Кстати, Родион Газманов, Александр Добронравов и Зара отправились также в город Енакиево (ДНР) и там приняли участие в концертной программе ко Дню Республики. На официальном YouTube-канале администрации Енакиево был опубликован видеоролик, на котором видно, как весь енакиевский многоуровневый концертный зал встал, услышав исполнение российскими артистами гимна России.

Оставив на время Донецк, 12 мая российский музыкальный десант отправился в соседнюю Луганскую Народную Республику, которая устроила празднества по случаю уже своего Дня Республики. Так, заслуженный артист Российской Федерации Григорий Лепс выступил перед раненными бойцами в Луганской республиканской клинической больнице и принял участие в праздничном концерте по случаю Дня Республики ЛНР.

Григорий Лепс Официальный сайт ДНР

«Я очень надеюсь на ваше скорейшее выздоровление. Спасибо вам за вашу работу, за ваши труды. Огромное спасибо врачам, которые вас поднимают на ноги», — заявил Лепс в ходе своего выступления перед раненными бойцами в Луганске.

Но не одним лишь Лепсом могли довольствоваться сотрудники и пациенты Луганской республиканской клинической больницы, которых опалила война. Компанию артисту составили: группа «Земляне», Елена Север, Юрий Киселев (ЮрКисс), Александр Иванов (Ivan), солист группы «Русские» Никита Балакшин, Роман Архипов, Маша Вебер и группа «СПб».

Как мы видим, громкоголосые и очень впечатлительные артисты, которых так сильно напугала российская спецоперация, что они решили проклясть всё, что с ней связано, оказались в значительном меньшинстве, оставив для их более патриотичных коллег, для которых слова народ и Родина — не пустое сотрясание воздуха и источник прибыли, возможность без излишнего пафоса работать для своего народа.