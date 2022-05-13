Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Американский режиссёр Сэм Рэйми, известный по фильмам о Человеке-пауке, не станет снимать новый фильм франшизы с Томом Холландом. Об этом пишет портал «Канобу» 13 мая.

Человек-паук (сс) Huhu

«Я люблю Человека-паука. И я люблю Тома Холланда в этой роли. Но если бы я делал фильм о Человеке-пауке, он, вероятно, должен был бы быть с Тоби Магуайром. В противном случае он бы сломал мне шею», — рассказал режиссёр. Примечательно, что ранее Рэйми заявлял об отсутствии планов снимать новую ленту о Человеке-пауке.

Напомним, что 6 мая 2022 года состоялась премьера сиквела «Доктора Стрэнджа». Режиссёром картины также выступил Сэм Рэйми.

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