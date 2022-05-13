Сыктывкар, , 19:57 — REGNUM Предприятие «Сыктывкарпиво» запустило производство напитка «Коми Кола», сообщает региональное правительство.

Л. И. Брежнев на предприятии «Пепси-кола». Новороссийск. 1976

«Новый газированный напиток — ответ на уход с российского рынка компании «Coca-Cola. В основе его состава — натуральное сырье отечественного производства», — уточнили в ведомстве.

Напиток уже пост упил в продажу в Коми, Архангельской и Вологодской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Coca-Cola приостановила свою деятельность на территории России в марте 2022 года.