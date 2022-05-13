Бухарест, 13 мая, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии объявило о внеочередном этапе набора граждан на службу в резерве румынской армии. Об этом 13 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

nara.getarchive.net Солдаты армии Румынии

Согласно официальной информации, в период с 16 мая по 10 июня текущего года в так называемый специальный запас вооруженных сил страны будут призваны 872 человека.

В Румынии служба в армейском резерве осуществляется на добровольной основе. При этом указанные категории граждан пользуются рядом льгот и привилегий по завершении прохождения соответствующей службы.

В последний раз румынское минобороны объявляло о наборе 1000 резервистов в декабре 2021 г.