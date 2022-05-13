Белград, 13 мая, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Подача заявления на вступление в Совет Европы (СЕ) со стороны Приштины является односторонним шагом, а Франция не поддерживает никаких односторонних действий. Об этом заявил посол Франции в Сербии Пьер Кошар 13 мая.

Флаги стран — членов Совета Европы

По словам французского дипломата, для Парижа диалог Белграда и Приштины является приоритетом. По его мнению, этот диалог должен получить новую динамику.

«Мы поддерживаем усилияМирослава Лайчака (посредник ЕС в диалоге Белграда и Приштины — ИА REGNUM), поддерживаем приглашение, которое Германия направила президенту СербииАлександру Вучичу и премьер-министру КосовоАльбину Курти. Заявка на вступление в СЕ — это одностороннее решение, а мы не поддерживаем такие решения и считаем, что диалог является приоритетом. Главные темы — это Сообщество сербских муниципалитетов, вопросы энергетики, судьба пропавших без вести», — рассказал французский дипломат в эфире телеканала NovaS.

Кошар подчеркнул, что албанские сепаратисты в Приштине не заручились поддержкой своей кандидатуры в члены Совета Европы со стороны Франции.

Напомним, что 12 мая Приштина сообщила о том, что намерена подать кандидатуру на вступление в СЕ.