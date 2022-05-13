Прага, , 19:54 — REGNUM Если хотя бы 30% находящихся в Чехии беженцев с Украины начнут работать, государственная помощь им, осуществляемая за счёт взносов за социальное и медицинское страхование перестанет быть убыточной. Об этом во время выступления в Палате депутатов (нижняя палата парламента) заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

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«Как только 30% беженцев начнут работать и перечислять деньги в систему здравоохранения, это уже не пустая трата денег, и система здравоохранения может на этом зарабатывать … Наоборот, в 2025 году, при правильной адаптации, это может стать положительным явлением для доходов государственного бюджета и роста ВВП (валового внутреннего продукта) в Чешской Республике», —передаёт слова Ракушана «Чешское радио» .

По словам министра, в настоящее время в Чехии находится около 340 000 беженцев из Украины, но некоторые из них уже, возможно, вернулись на родину. Сколько беженцев останется в Чехии после окончания конфликта, пока неясно. Согласно опросам, от 20% до 25% прибывающих беженцев хотят остаться в Чехии.

«Но сейчас мы не даем им долгосрочное убежище, мы даем им временную защиту. Если виза заканчивается, то люди должны пройти классический процесс подачи заявления на вид на жительство», — пояснил он.

Как рассказал депутатам глава Министерства труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка, в Чехии уже работают 45 000 женщин с Украины.

«Мы предпринимаем дальнейшие шаги по увеличению этого числа. Например, мы полностью запускаем языковую подготовку», — сказал он.

По словам министра труда, выплаты беженцам предполагается производить до февраля 2023 года, но суммы выплат постепенно будут снижены.