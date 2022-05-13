Монако, , 19:51 — REGNUM Завтра, 14 мая, в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче предпоследнего 37-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 встретится с «Брестом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

После 36-ти сыгранных матчей «Монако», одержав девятнадцать побед и набрав 65 очков, занимает чистое третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Брест» с 48-ю очками располагается восемью позициями ниже.

В последний раз «Брест» и «Монако» играли между собой 31 октября 2021 года в матче двенадцатого тура регулярного чемпионата. Тот матч завершился уверенной победой «Бреста» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Стив Мунье (18’ Жереми ле Дурон) и Франк Онора (79’ Ирвин Кардона).