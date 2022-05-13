Саратов, 13 мая, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В федеральный список системообразующих предприятий включены 23 саратовские компании, из них 18 — промышленные. По информации регионального министерства промышленности и энергетики девять организаций входят в перечень с 2021 года.

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В текущем году список системообразующих предприятий пополнился 14 организациями, 12 из них — по обращению правительства Саратовской области.

Врио губернатора региона Роман Бусаргин заявил о необходимости включить в федеральный список системообразующих максимальное количество саратовских предприятий. Все ведомства должны этого добиваться, добавил он.

«Системообразующие предприятия получают помощь от государства. Это меры поддержки, которые помогут им жить. Проанализировать, какие организации могут попасть в перечень, должны и главы районов. Наша задача — помогать нашим предприятиям всеми возможными способами», — заключил Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России по мере снижения ключевой ставки портфель льготных кредитов предприятиям будут расширять.

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