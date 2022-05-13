Москва, 13 мая, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Задача вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР) в части борьбы за завод «Азовсталь» в Мариуполе состоит в том, чтобы выдавить неонацистов внутрь территории предприятия. Об этом 13 мая заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Противник, чтобы сохранить возможность маневра занимает все здания, которые находятся вокруг «Азовстали» и служат разным целям. Сейчас наша задача максимально с периферии выдавить противника в производственные цеха», — сказал Ходаковский.

По его словам, такая тактика облегчает задачи для российской авиации, которая уничтожает неонацистов, засевших в бомбоубежищах под «Азовсталью».

«Мы регулярно применяет ФАБ-300 и ФАБ-500. При попадании складываются целые пролеты. Применение бетонобойных бомб желательно, но и то, что используется само по себе очень эффективно», — заявил командир батальона «Восток».