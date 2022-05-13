Лондон, , 19:44 — REGNUM Завтра, 14 мая, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» футбольный клуб «Челси» в матче финала Кубка Англии сезона 2021/22 встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени.

В последний раз «Челси» встречался с «Ливепулем» 27 февраля 2022 года в матче финала Кубка английской Лиги 2021/22. Тот матч завершился победой подопечных Юргена Клоппа по пенальти со счетом 11:10.

На пути к финалу Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (3:2), «Ноттингем Форест» (1:0), «Норвич Сити» (2:1), «Кардифф Сити» (3:1) и «Шрусбери Таун» (4:1).

Ранее главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп сообщал, что опорный полузащитник сборной Бразилии Фабиньо пропустит финальный матч по медицинским показаниям.