Нарьян-Мар, , 19:43 — REGNUM В Ненецком автономном округе производители молочной продукции на летний период получат увеличенную субсидию на молоко — с 58 до 75 рублей за литр. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Молоко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эта мера заморозит цены на местную молочную продукцию, обеспечит спрос, поможет увеличить объёмы продаж, сэкономит деньги покупателей и позволит предприятиям спокойно провести кормо-заготовительную компанию», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор НАО распорядился заморозить цены на молочную продукцию окружной агропромышленной компании.