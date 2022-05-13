Нарьян-Мар, 13 мая, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе производители молочной продукции на летний период получат увеличенную субсидию на молоко — с 58 до 75 рублей за литр. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молоко

«Эта мера заморозит цены на местную молочную продукцию, обеспечит спрос, поможет увеличить объёмы продаж, сэкономит деньги покупателей и позволит предприятиям спокойно провести кормо-заготовительную компанию», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор НАО распорядился заморозить цены на молочную продукцию окружной агропромышленной компании.