В НАО заморозят цены на молочную продукцию с помощью субсидий
Нарьян-Мар, 13 мая, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе производители молочной продукции на летний период получат увеличенную субсидию на молоко — с 58 до 75 рублей за литр. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Молоко
«Эта мера заморозит цены на местную молочную продукцию, обеспечит спрос, поможет увеличить объёмы продаж, сэкономит деньги покупателей и позволит предприятиям спокойно провести кормо-заготовительную компанию», — отметил глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор НАО распорядился заморозить цены на молочную продукцию окружной агропромышленной компании.