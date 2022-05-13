Москва, 13 мая, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Ситуацию на таджикско-афганской границе обсудили 13 мая в ходе телефонного разговора президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

В переговорах, инициированных Душанбе, лидеры стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Афганистана — «прежде всего с учётом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок».

Главы государств отметили, что российские и таджикские «компетентные ведомства» продолжат активную взаимную работу по обеспечению безопасности на таджикско-афганской границе.

Кроме того, Путин и Рахмон коснулись в разговоре вопросов координации в рамках ОДКБ, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в российской столице встречи лидеров государств — членов организации.