Москва, , 19:41 — REGNUM Поставка не зарегистрированного в России иммуноглобулина человека нормального (ИЧН) для подкожного введения, применяемого при терапии первичного иммунодефицита (ПИД), откладывается государственным фондом «Круг добра» из-за отсутствия необходимых заявок из регионов, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Лекарства ИА REGNUM

Так, например, некоторые СМИ сообщили о сложностях с закупкой препарата Cutaquig от Octapharma. Кроме того, по их сообщениям, в фонде якобы возникли сложности с закупкой повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом.

Как пояснили в пресс-службе фонда «Круг добра», сам фонд просил регионы завершить подачу заявок в отношении всех пациентов с ПИД и буллезным эпидермолизом до 24 апреля, однако по сей день не все субъекты отреагировали на просьбу.

По словам председателя правления фонда «Круг добра» Александра Ткаченко, по состоянию на 12 мая не получено заявок на иммуноглобулин для подкожного введения от Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Курганской, Мурманской, Орловской, Псковской, Самарской, Ульяновской и Сахалинской областей, Забайкальского края, Ненецкого автономного округа, республик Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания и Хакасия. Заявки на повязки не подали Якутия и Дагестан, Томская, Псковская, Липецкая и Курганская области.

Помимо этого, в 62 заявках от Москвы отсутствует достоверная информация о потребности в препарате.

Александр Ткаченко поясняет, что эксперты фонда должны учитывать возможные сложности с поставками препаратов и медицинских изделий из-за ситуации на границе, а также обращать внимание на значительно выросшую стоимость транспортировки. В связи с этим фондом принято решение не разделять заказы для регионов на несколько частей, а обеспечивать заказ одной партией.

«Кроме того, некоторые регионы — и таких, к сожалению, еще больше — не указали в заявках лечебные учреждения, которые должны выступить в качестве единого грузополучателя. То есть поставщику некуда везти лекарство», — цитирует слова Александра Ткаченко РАПСИ.

Глава фонда добавил, что фонд продолжает обзванивать регионы и торопить их с оформлением заявок.