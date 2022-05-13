Астрахань, 13 мая, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника Михаила Чайки (Краснодарский край) признан лучшим казачьим кадетским корпусом России в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 мая в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казачьи кадеты

В смотре-конкурсе приняли участие 23 образовательных учреждения из 17 регионов России. Во второй (очный) тур прошли десять участников. С 11 по 12 мая команды достойно прошли последние конкурсные испытания: «Визитная карточка казачьего кадетского корпуса», «Тестирование», «Открытое занятие», «Презентация и защита социального проекта».

Согласно оценке и мнению жюри, лучшим казачьим кадетским корпусом в 2022 году признан Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника Михаила Чайки (Краснодарский край). Второе место завоевал Белокалитвинский имени Матвея Платова казачий кадетский корпус (Ростовская область), третье место — Горожанский казачий кадетский корпус (Воронежская область).

В Бриньковском казачьем кадетском корпусе обучается 125 ребят. Учебное заведение оснащено по последнему слову техники. Кадет также обучают ремёслам, рабочим специальностям, навыкам программирования и робототехники. В корпусе реализуется ряд программ дополнительного образования.

По словам председателям Совета при президенте России по делам казачества Дмитрия Миронова, сегодня казачьи кадетские корпуса пользуются заслуженным авторитетом. Благодаря высокому качеству подготовки, воспитанию учащихся в соответствии с вековыми традициями служения российского казачества Отечеству.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда подчеркнул, что именно в системе казачьего образования закладываются важные принципы: совесть, уважение к труду, семье, старшим.

«Неприятие подлости, коварства, фальши, трусости и предательства — стали кодексом чести кадета. В кадетских корпусах готовятся не просто специалисты военной отрасли, но настоящие патриоты, защитники Отечества, для которых понятия «Родина», «долг» и «служение» — не просто слова, но обретённый смысл жизни», — сказал он, отметив важность открытия новых казачьих кадетских корпусов.

«Сегодня кадеты в полную меру подтверждают высокое звание своими подвигами на Донбассе. Они прекрасно понимают, что такое Отечество, Россия и что такое Запад, пропитанный фашизмом. И никогда не свернут с выбранного пути!» — отметил казачий генерал.

Лучший казачий кадетский корпус получит переходящее знамя президента России, а также премию в размере 3 млн рублей. Призёры награждены дипломами, кубками и денежными поощрениями в размере 2 млн и 1 млн рублей соответственно. Средства будут направлены на развитие материально-технической базы образовательных учреждений.