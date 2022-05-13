Москва, 13 мая, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Российский актёр Виктор Сухоруков рассказал о своём уходе из Театра Вахтангова в Москве. Об этом 13 мая сообщил портал StarHit.

Yakov Fedorov Виктор Сухоруков

«‎Я всегда был в этом театре приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы. Честно скажу, не хотел уходить, но к этому привели обстоятельства. Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева»‎, — заявил артист. Однако Сухоруков также заверил, что в ближайшее время приступит к работе на новом месте, ведь «‎предложений много»‎.

Напомним, что в середине февраля 2022 года Виктор Сухоруков раскрыл причину своего ухода из Театра Моссовета. Как считает артист, ключевой причиной его увольнения из театра стали проблемы с алкоголем.