Санкт-Петербург, 13 мая, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил по 15 июня 2022 года действие всех не отмененных ранее ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В том числе сохраняется масочный режим в общественных местах, отменить который для Петербурга может только федеральная власть.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Соответствующие изменения внесены в постановление городского правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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Ранее 13 мая с тало известно, что Александр Беглов направил руководителю Роспотребнадзора — Главному государственному санитарному врачу РФ Анне Поповой обращение с просьбой отменить в Санкт-Петербурге масочный режим.

«В случае получения положительного ответа требование носить маски будет отменено», — пояснили в Смольном.

Там напомнили, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%.

В то же время госпитализация больных с ковидом в Петербурге превышает сто человек в сутки.