13 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:23 — REGNUM Американский сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки в одиночку заблокировал как минимум до следующей недели двухпартийный законопроект о выделении Украине дополнительных $40 млрд, требуя предоставить подотчетность о расходах. Конгресс США пытался ускорить передачу столь крупной суммы на фоне успехов российских солдат во время военной операции на Украине.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению Пола, США не могут позволить себе «быть мировым жандармом себе в ущерб», и Конгресс должен предварительно изучить и дать взвешенную оценку тем расходам, которые понесут страны. Кроме того, республиканец решил внести на рассмотрение поправку о надзоре за тем, как именно расходуется крупнейший пакет иностранной помощи за последние два десятилетия. Однако сенатор-демократ Чак Шумер заблокировал это предложение.

Пол заявил, что Вашингтон не в состоянии спасти Киев за счет американской экономики, над которой нависли опасности в виде роста инфляции, государственных расходов и долга, а также угрозы краха доллара. При этом политик добавил, что «в результате принятия данного законопроекта общая сумма, которую мы (США) направили на Украину за два месяца, составит почти $54 млрд».

«Это угрожает нашей национальной безопасности и является откровенной пощечиной миллионам налогоплательщиков, которые испытывают проблемы с покупкой бензина, продуктов и поиском детского питания», — указал Пол.

Рэнд Пол United States Senate

«Все, о чем я просил, это включить в окончательный вариант законопроекта поправку, позволяющую генеральному инспектору отслеживать, на что расходуют. Любой, кто выступает против этого, безответственен», — позже написал политик в Twitter.

Добавим, что еще в 2014 году Дональд Трамп в качестве шутки написал в Twitter: «Надеюсь, что мы не найдем жизнь вне нашей планеты, потому что если мы все-таки найдем, то США, без сомнений, начнут отправлять туда деньги».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию.

«Забавно, что мы по-разному оцениваем жизни и придаем значение только той борьбе, которая геополитически более важна для нас. В войне в Тыграе в прошлом году погибло до 500 тысяч человек, 2,5 миллиона были перемещены, а 4,5 миллиона нуждались в помощи. Мы когда-нибудь слышали что-нибудь об этой войне?» — спрашивает SamJohnston724.

«Отправка оружия только затягивает войну, что ужасно для украинцев. Кто из этих политиков требует дипломатического решения для прекращения кризиса? Почему мы поддерживаем прокси-войну с ядерной державой?» — недоумевает @AryaSRai.

«Он молодец, что не стал штамповать очередной закон об отправке оружия на 40 миллиардов долларов для ведения прокси-войны на полмира», — поддерживает @Thin_Beast.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хорошо! Американцы должны быть на первом месте!!! Точка. Мы уже отправили достаточно! Какого черта они делают со всеми этими деньгами?????» — недоумевает @RNDEZZIE70.

«Какой смысл покупать оружие для Украины, почему бы не найти мирное решение для прекращения войны», — задает риторический вопрос @Zemedaye.

«Просто давайте скажим НЕТ нашей политической элите, отправляющей наши налоговые доллары в другие страны», — призывает @jackmeh19 502 639.

«Хорошо. Думаю, пора бы Украине начать оплачивать свои собственные счета», — подчеркивает @jared_has.

«Разве $40 млрд было бы недостаточно для решения проблемы мирового голода?» — интересуется @ProjectWosky.

«Разве американцы не должны иметь ЗАКОННОЕ право получить ответ о том, куда пойдут 40 миллиардов долларов? Да. Украина. Но для чего? Для кого? Кто отслеживает бухгалтерию? Сколько еще будет отправлено? Делают ли на этом деньги политики или их семьи?» — спрашивает @Mark_Weissman.

«Благослови Господь Рэнда Пола. У нас нет 40 миллиардов долларов, чтобы дать Украине. У нас нет денег. Понимают ли люди, что печатание денег ФРС вызывает инфляцию?» — интересуется @gambling3NT.

«Что-то есть странное в том, что наши политики просят выделения всех этих денег… на мой взгляд», — замечает @ACBennett7.

«Наша система настолько сломана. КАК вообще она может так работать?!» — восклицает @DalyDonovan.

«Молодец, Пол! Спасибо, что продолжаете бороться за американский народ!» — благодарит @broseph_jiden.

«Готов поспорить, что многие американские семьи с трудом оплачивают свои обычные счета. Но либеральные СМИ вместо того, чтобы призвать Украину и Россию сесть за стол переговоров и найти политическое решение, эскалируют эту войну, которая может закончиться тем, что американские солдаты будут сражаться с ядерной державой», — беспокоится @SkyZamaray.

«Значит, в США есть хотя бы один здравомыслящий сенатор. Хорошо. США, величайшая страна на земле, изо всех сил старается эскалировать войну, вместо того чтобы стремиться к миру», — осуждает @psk1510.

Отметим, что нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. В Южном Техасе, например, прилавки с детским питанием почти пусты, а некоммерческие организации работают сверхурочно, чтобы получить новые поставки.

Дефицит стал особенно острым после того, как бренд Abbott Nutrition отозвал товар с рынка из-за госпитализации по меньшей мере четырех детей и одной смерти. Ситуация также усугубилась на фоне проблем с цепочкой поставок и нехваткой рабочей силы. Издание The New York Times приводит данные исследования Datasembly, согласно которому за неделю, закончившуюся 8 мая, показатель дефицита детских молочных смесей в магазинах США достиг 43%, что на 10% выше, чем в прошлом месяце.

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