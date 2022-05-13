Москва, 13 мая, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Завтра, 13 мая, в Москве на стадионе «РЖД Арена» футбольный клуб «Локомотив» в матче 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе. Резервный арбитр — Максим Перезва.

В последний раз «Локомотив» и «Динамо» играли между собой 27 августа 2021 года в матче шестого тура чемпионата России. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Федор Смолов (23’) и Себастьян Шиманьский (Арсен Захарян 41’).