Москва, , 19:25 — REGNUM Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) может быть окончательно освобождена от украинских оккупантов в течение 7-10 дней. Такой прогноз 13 мая сделал военный историк Юрий Кнутов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Символы ЛНР Stealth 007

По его словам, сейчас, на линии соприкосновения, идут жестокие бои. При этом армии России, а также вооруженным силам ЛНР и ДНР удается вытеснять противника, уничтожая его технику и личный состав.

«Сейчас проглядывается тактика, которую мы избрали — тактика выдавливания и небольших котлов. Такая тактика себя оправдывает. Есть перспектива позитивная для нас, что Луганская Народная Республика в течение 7-10 дней полностью будет освобождена», — сказал Кнутов.

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