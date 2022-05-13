Москва, 13 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Закончился второй этап сбора предложений в федеральный закон «О молодежной политике». Рассмотрение инициатив, полученных ранее в ходе открытого сбора, прошло на региональных площадках: состоялось 68 мероприятий, в рамках которых молодёжь, профильные эксперты и небезразличные граждане обсуждали собранные предложения. Юристы и эксперты ответственных органов власти регионов проанализировали и дополнили итоги проведенных обсуждений, Общественная палата рассмотрела и обобщила предложения от некоммерческого сектора.

Duma. gov.ru Государственная дума

В конечном итоге в Комитет по молодёжной политике поступило 847 предложений, 220 из них сформировали Общественная палата России и федеральные НКО. В настоящий момент сбор завершен, Комитет по молодёжной политике провёл первое совещание, посвященное анализу поступивших предложений.

«Текущий закон ввел понятийный аппарат, структуру органов власти, утвердил направления молодежной политики. Но в нем нет молодого человека, закон построен не вокруг него. Мы хотим закрепить законодательно гарантии для молодых людей, описать меры поддержки, содержание направлений молодежной политики. Молодой человек должен понимать из закона на что он может рассчитывать, какую поддержку окажет государство. В закон необходимо также заложить нормы развития инфраструктуры отрасли, стимулировать создание молодежных пространств в городах и муниципалитетах. Мы получили много предложений из регионов, они основаны на реальных запросах молодежи. Предстоит большая работа» — председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро. РФ рассказал Артём Метелев («Единая Россия»).

В качестве ключевых концептуальных изменений, которые могут быть включены в закон, депутат выделил включение в него мер поддержки молодого человека, а также развитие инфраструктуры молодежной политики.

Открытый сбор предложений проходил с 22 марта по 11 апреля на сайте РоссияМолодым. РФ. За это время было собрано 410 предложений, из них 253 подали инициативные граждане, 157 — организации. Дополнительно 70 предложений поступило от участников проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Все эти предложения были изучены и дополнены экспертами в регионах, в начале мая итоговые предложения были направлены в Комитет Госдумы по молодёжной политике.

Все поступившие предложения находятся на рассмотрении профильной рабочей группы и Экспертного совета Комитета. Они используются для формирования поправок в закон «О молодежной политике».