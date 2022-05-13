Открывается рассмотрение предложений в закон «О молодёжной политике»
Москва, 13 мая, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Закончился второй этап сбора предложений в федеральный закон «О молодежной политике». Рассмотрение инициатив, полученных ранее в ходе открытого сбора, прошло на региональных площадках: состоялось 68 мероприятий, в рамках которых молодёжь, профильные эксперты и небезразличные граждане обсуждали собранные предложения. Юристы и эксперты ответственных органов власти регионов проанализировали и дополнили итоги проведенных обсуждений, Общественная палата рассмотрела и обобщила предложения от некоммерческого сектора.
В конечном итоге в Комитет по молодёжной политике поступило 847 предложений, 220 из них сформировали Общественная палата России и федеральные НКО. В настоящий момент сбор завершен, Комитет по молодёжной политике провёл первое совещание, посвященное анализу поступивших предложений.
В качестве ключевых концептуальных изменений, которые могут быть включены в закон, депутат выделил включение в него мер поддержки молодого человека, а также развитие инфраструктуры молодежной политики.
Открытый сбор предложений проходил с 22 марта по 11 апреля на сайте РоссияМолодым. РФ. За это время было собрано 410 предложений, из них 253 подали инициативные граждане, 157 — организации. Дополнительно 70 предложений поступило от участников проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Все эти предложения были изучены и дополнены экспертами в регионах, в начале мая итоговые предложения были направлены в Комитет Госдумы по молодёжной политике.
Все поступившие предложения находятся на рассмотрении профильной рабочей группы и Экспертного совета Комитета. Они используются для формирования поправок в закон «О молодежной политике».