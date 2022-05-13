Москва, , 19:26 — REGNUM Российская актриса Лянка Грыу раскрыла подробности расставания с супругом Михаилом Вайнбергом. Об этом 13 мая пишет портал StarHit.

Лянка Грыу Кадр из интервью на телевидении

«Когда ребёнку нужна поддержка и вы находитесь в чужой стране, личные проблемы и неурядицы уходят на второй план. Мы с Мишей понимали, что это испытание надо пройти. Но, к сожалению, не хватило чего-то, чтобы и дальше оставаться вместе как семья. При этом сейчас мы в хороших отношениях, в том числе творческих, потому что Михаил — режиссёр «Теста на беременность», где я играю одну из главных ролей. Мы работали над этим проектом, будучи уже просто коллегами. Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий», — заявила актриса. Также Грыу рассказала о том, что конкретной причины расставания она назвать не может, ведь супруги шли к этому решению в течение продолжительного времени.

Напомним, что Лянка Грыу и Михаил Вайнберг состояли в браке 12 лет. В 2011 году у пары родился сын.

Читайте ранее в этом сюжете: Иосиф Пригожин собирается создать аналог «Евровидения»