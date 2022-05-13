Ижевск, , 19:14 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей республики и Свердловской области по статье о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Газовые счетчики пресс-служба управления МВД по Удмуртии

Под видом работников газовой службы обвиняемые заходили в квартиры граждан, в основном — пенсионеров, под предлогом проверки газового оборудования. Объявления о проводимых работах мошенники заранее размещали в подъездах жилых домов. Жителям они предъявляли удостоверения сотрудников газовой службы, на мошенниках была форма, которая похожа на форму газовщиков.

Сообщая гражданам о якобы произошедших изменениях в законодательстве, мошенники принуждали купить газовые счетчики по завышенной цене.

Деятельность банды была пресечена совместно сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике при поддержке бойцов Росгвардии. В офисе организации и по местам жительства обвиняемых были изъяты документация, восемь коробок со счетчиками, удостоверения, форма с надписью «Газомонтажная компания», более 440 тыс. рублей и 16 банковских карт.

Установлено 99 пострадавших от действий мошенников граждан, сумма ущерба составила 645 тыс. рублей.

«За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области в марте текущего года на скамье подсудимых оказалась группа мужчина, которые, представившись сотрудниками газовой службы, похитили у пенсионерки деньги.