Москва, , 19:14 — REGNUM Зачистка территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) может быть завершена в течение ближайшей недели. Такой прогноз 13 мая сделал военный историк Юрий Кнутов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вид на «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

По его мнению, за семь дней удастся добиться сдачи или уничтожения остатков неонацистов, которые засели в бомбоубежищах под «Азовсталью».

«Думаю, что бетонобойными бомбами мы их за неделю добьём. За неделю они либо сдадутся, либо погибнут», — сказал Кнутов.

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