13 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 19:44 — REGNUM Помимо природного газа, Азербайджан может стать новым источником «зеленой» энергии для Европы и внести больший вклад в диверсификацию поставок энергоресурсов. Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на панельной дискуссии в рамках «Всемирного конгресса по коммунальным услугам» в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Григорий Чорос-Гуркин. Поленница дров. 1933

Муса и Натиг пишут в азербайджанском ТГ-канале «Зангезурская Автономная Республика»:

Муса @prosecutor003: «Надо тогда строить объекты по производству водорода».

Natig Ibragimov: «Всё, на что способна эта команда, это пилить нефтяные деньги под видом создания зелёной энергетики… Все купленные для вида солнечные электростанции пылятся вдоль дорог, никуда в итоге не подключенные… Или ещё вариант создать умную деревню… Хотя проще развивать нормальное образование, чтобы в деревне жили образованные люди… Чтобы больного ребёнка вели в поликлинику к умным врачам, а не к сельскому шаману (чëпчю)…».

Noname: «Не потянет».

Подписчики новостного телеграм-канала Caliber высказывают свое мнение:

Элбай @ELBAY01: «Главное, чтобы сам азербайджанский народ при этом стал лучше жить».

Rauf Dzhabrailov: «Зелёная… А для своих граждан?».

@E_l_s_h_a_d: «Зеленая энергия невыгодна Азербайджану, инвестировать надо в промышленность, а не вымышленные источники энергии. Всё, что связанно с якобы очищением экологии, — это списание и проедание денег».

Тг-канал Caucasian Bureau делится информацией о событиях в Южно-Кавказском регионе и опубликует эту новость, которая собрала комментарии от пользователей:

@prmvend: «Непонятное заявление. Всю страну покрыть солнечными панелями? У нас, кстати, не самое идеальное место для этого. Или, может, он про водород говорит? Но и для производства водорода нужна уйма энергии…»

Панели солнечных батарей в Азербайджане Mhassan abdollahi

@svgenmad: «А потом через 10 лет, когда сотрудничество будет налажено на 100%, все земли будут возвращены, а армяне будут продолжать провокации на границах, заручатся поддержкой Америки, которая уже полностью, всеми штатами поддерживает «геноцид», что вы скажете, интересно? Вам мало было демонстрации рабства ЕС под Штатами? Надолго вам терпения хватит от террорюг на границе?».

Eicht Liebe: «Не будь России, сейчас этих террорюг вообще не существовало бы у наших границ. В прямом смысле их не существовало бы, ибо были бы Иреванский, Гёруский, Басаркечарские районы Азербайджана, а не какой-то Варденис и Ереван Армении».

@svgenmad: «Я не поддерживаю это государство и тех, кто им управляет. Более того, я полностью согласен с тем, что это всегда были земли тюрков. Нужно вспоминать или думать наперед? Или вы думаете, американцы не в состоянии создать оппозицию, если им это нужно?) Россия, может быть, и виновна в том, что переселила этих армян, но Америка виновата ровно столько же, за полное поощрение их пребывания на тех землях».

Информационное агентство Интерфакс-Азербайджан пишет:

«Азербайджан в январе–апреле 2022 года экспортировал 7,6 млрд кубометров газа, что на 17,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов».

«В январе–апреле 2022 года экспорт азербайджанского газа составил 7,6 млрд кубометров, из которых 46% или 3,5 млрд кубометров было направлено в Европу», — написал министр в своем аккаунте в Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Yuriy: «Интересно, это только наш газ или реверс из РФ?»

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Elya: «Ждите к осени повышения цен на газ».

Министр также добавил: «До конца этого года поставки азербайджанского газа в Европу могут превысить 10 млрд кубометров».

«Таким образом, суммарные поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу и (TANAP) Турцию могут превысить 20 млрд кубометров», — пишет AZERBAIJANI ARMED FORCES 24/7

@keglya5: «Только вот Россия поставляет в 10 раз больше».

SözBaz: «Не стоит сравнивать, Россия — это гигант по запасам природного газа. Но Азербайджан, помимо своего газа, в будущем может также стать транзитной страной для транспортировки гигантских возможностей газовых месторождений Туркменистана. А это звоночек на будущее».

Samir Samtal: «Надо начать поставлять в Европу хотя бы 40-50 млрд м3. Думаю, азербайджанских запасов вполне достаточно для этого. А если ещё и с Туркменистаном и Казахстаном договориться, то и до 100 млрд можно поднять».

@upuper: «В прошлом году из-за пандемии недостаток был на 2 миллиарда куб. м. У Туркменистана купили. Если не можете, зачем беретесь? Потом цены на газ поднимают».

Эльвин: «А насколько Азербайджан сам газифицирован? Сапожник без сапог? Так радуемся этим поставкам, это, конечно, хорошо, деньги в бюджет, но пока наши люди топят дровами, ублажаем европейцев».