Рига, 13 мая, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Семь протестовавших против сноса памятника Освободителям в Риге задержаны полицией, сообщает 13 мая Delfi.

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Четверых полиция задержала по время проведения пикета, на который местные власти не дали разрешения. Также известно, что двое попали в полицию за использование запрещённой в Латвии символики.

Задержанную ранее за участие в несанкционированном митинге против сноса памятника евродепутата Татьяну Жданок отпустили: сторонники встретили её освобождение цветами.

Напомним, Жданок и другие противники сноса памятника Освободителям в парке Победы протестовали против обсуждения рижскими депутатами решения демонтировать монумент. За снос проголосовали 39 местных депутатов, против были 13.