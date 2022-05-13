Саратов, , 19:16 — REGNUM В Саратовской области за январь–апрель окончены производством уголовные дела о 117 преступлениях, которые совершили иностранные граждане и лица без гражданства, что на 13,6% больше аналогичного периода 2021 года. Анализ сведений об их преступлениях проведен региональной прокуратурой.

Преступность

От общего количества преступлений удельный вес данных противозаконных действий увеличился с 1,9% до 2,3%. Порядка 80 преступлений (68,4%) совершено гражданами стран-участников СНГ, снижение на 10%. Среди совершивших преступления иностранцев и лиц без гражданства выявлено 77 человек (+1,3%).

Чаще всего эта категория людей попадается на кражах, преступлениях в сфере компьютерной информации, незаконном обороте наркотиков, причинении вреда здоровью средней тяжести.

Среди территорий предпочтение отдается Саратову (51 преступление), меньше всего иностранцы нарушают закон в Александрово-Гайском, Аркадакском, Балтайском, Марксовском, Перелюбском, Ртищевском и Советском районах области.

При этом преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, за это же время снизилось на 18,2% (27). Из них каждый второй пострадал от кражи или мошенничества.

ИА REGNUM ранее сообщало, за первый квартал 2022 года число совершаемых иностранными гражданами в России преступлений выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также на 6% возросло число преступлений против иностранных граждан.

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