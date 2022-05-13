Москва, , 19:10 — REGNUM Потребительские цены в России в апреле 2022 года выросли в среднем на 1,56% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении ускорился до 17,83% с 16,69% месяцем ранее. Об этом сообщает 13 мая Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за январь–апрель 2022 года, по оценке ведомства, составила 11,67%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 13,13%.

Согласно данным Росстата, в апреле продовольственные товары подорожали в среднем на 2,87% по сравнению с предыдущим месяцем, непродовольственные товары — на 0,53%, тарифы на услуги выросли на 1,07%.

Рост потребительских цен на 2% и более в апреле был зафиксирован в 24 субъектах Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Ингушетии — на 3, 9%, Кабардино-Балкарии — на 3,3%.

В Москве цены за месяц выросли на 1,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%. С начала года прирост цен в этих субъектах Федерации составил 11,5% и 11,1% соответственно.