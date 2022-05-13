Москва, 13 мая 2022, 19:08 — REGNUM С 9 по 15 мая депутаты Госдумы работают в своих регионах. Депутаты новой волны не только встречаются с избирателями, но и поддерживают региональных производителей в условиях санкционного давления, рассказывая об их продукции в социальных сетях, а также делятся с подписчиками поводами для гордости за свои регионы.
Такие действия парламентариев позволяют снять возможную тревожность жителей о нехватке каких-либо продуктов, которые зачастую производятся в регионах (о таких производствах также рассказывает проект «Сделано в России»), и продемонстрировать потенциал развития территорий, который связан не только импортозамещающими предприятиями, но и человеческим капиталом.
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия»), на региональной неделе посетила кировское предприятие Dimet. Оно специализируется на производстве грузоподъемного оборудования для промышленных предприятий, металлургических заводов и металлобаз.
О запуске совместного проекта с Томским краеведческим музеем объявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»).
Первый видеоролик в рамках проекта уже опубликован: в нем Самокиш рассказал интересные факты о советском физике, академике Владимире Кузнецове из города Томска.
Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»), посетила фермеров Большеберезниковского района в Мордовии.
Она добавила, что фермерскую рыбу продают на мордовских ярмарках и передают в рестораны. Оглоблина также отметила, что это единственное подобное производство в Мордовии.
Совещание по созданию инженерного класса на базе 6 школы Северодвинска в Архангельской области провел заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия»).
Развитию регионального искусства в Ростовской области содействует член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
Так, депутат оказала помощь организаторам фестиваля уличного искусства «Ничего страшного» в Ростове-на-Дону.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.