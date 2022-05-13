Москва, 13 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. С 9 по 15 мая депутаты Госдумы работают в своих регионах. Депутаты новой волны не только встречаются с избирателями, но и поддерживают региональных производителей в условиях санкционного давления, рассказывая об их продукции в социальных сетях, а также делятся с подписчиками поводами для гордости за свои регионы.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Такие действия парламентариев позволяют снять возможную тревожность жителей о нехватке каких-либо продуктов, которые зачастую производятся в регионах (о таких производствах также рассказывает проект «Сделано в России»), и продемонстрировать потенциал развития территорий, который связан не только импортозамещающими предприятиями, но и человеческим капиталом.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия»), на региональной неделе посетила кировское предприятие Dimet. Оно специализируется на производстве грузоподъемного оборудования для промышленных предприятий, металлургических заводов и металлобаз.

«Все свое от станка и металла до конструкторов и технологических решений. Никакой санкционный груз нам не страшен, товарищи. Все поднимем», — рассказала журналистам депутат Госдумы.

О запуске совместного проекта с Томским краеведческим музеем объявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»).

«Будем рассказывать про известных томичей, которые учились, занимались научными открытиями и развивали наш город», — пояснил содержание проекта депутат.

Первый видеоролик в рамках проекта уже опубликован: в нем Самокиш рассказал интересные факты о советском физике, академике Владимире Кузнецове из города Томска.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»), посетила фермеров Большеберезниковского района в Мордовии.

«Большим открытием для меня стало производство Вячеслава Окунева рыб осетровых пород. Он пригласил меня после нашего знакомства на приеме граждан, где мы разбирали, какие меры поддержки можно получить для расширения производства. У фермера глаза горят, когда он показывает своё детище», — написала депутат Госдумы в своих соцсетях.

Она добавила, что фермерскую рыбу продают на мордовских ярмарках и передают в рестораны. Оглоблина также отметила, что это единственное подобное производство в Мордовии.

Совещание по созданию инженерного класса на базе 6 школы Северодвинска в Архангельской области провел заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия»).

«Инженерный класс позволит ребятам получить технические знания, расширить свой кругозор и усвоить основы профессии. Возможно, это станет причиной выбора их будущей специальности, ведь молодые инженерные кадры сегодня очень востребованы. Они нужны во всех отраслях нашей промышленности», — объяснил депутат.

Развитию регионального искусства в Ростовской области содействует член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Так, депутат оказала помощь организаторам фестиваля уличного искусства «Ничего страшного» в Ростове-на-Дону.

«30 локаций от Пушкинской до Береговой и Сельмаш превратятся в арт-объекты. Более 30 лучших стрит-арт художников страны приложат к этому свою руку. А Ростов сможет претендовать на звание столицы уличного искусства». Очень хочется, чтобы искусства и красоты на наших улицах было больше!», — рассказала Екатерина Стенякина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.