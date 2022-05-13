Москва, 13 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В российских кинотеатрах начнут показывать советские мультфильмы. Об этом 13 мая сообщил портал «Культуромания».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукла Чиполлино

Так, в повторный прокат 1 июня 2022 года выйдет «Буратино», 9 июня 2022 года на экранах появится «Чиполлино», а на 16 июня 2022 года намечен релиз «Тайны третьей планеты». Отмечается, что над реставрацией мультфильмов работали сотрудники «Союзмультфильма».

Ранее Сергей Безруков предложил вернуть советские мультфильмы в телеэфир. По мнению актёра, многие работы того времени были бы интересны современным детям.