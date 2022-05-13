Бухарест, 13 мая 2022, 18:54 — REGNUM Правительство Румынии отложило рассмотрение постановления о вступлении страны в зону общеевропейской валюты. Об этом 13 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, в данный момент Бухарест «не располагает для этого необходимыми средствами».
Напомним, ранее румынские власти дважды игнорировали предложение Еврокомиссии о введении в обращение на румынской территории единой валюты евро. Ранее о возможности подобной интеграции заявила Болгария.
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