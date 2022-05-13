Бухарест, , 18:54 — REGNUM Правительство Румынии отложило рассмотрение постановления о вступлении страны в зону общеевропейской валюты. Об этом 13 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, в данный момент Бухарест «не располагает для этого необходимыми средствами».

Николае Чукэ «Первостепенной задачей властей Румынии является преодоление затяжного экономического кризиса и возрождение промышленности нашего государства. На этом фоне отдельные интеграционные процессы могут быть рассмотрены в иной период».

Напомним, ранее румынские власти дважды игнорировали предложение Еврокомиссии о введении в обращение на румынской территории единой валюты евро. Ранее о возможности подобной интеграции заявила Болгария.

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