Бухарест, 13 мая, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Правительство Румынии отложило рассмотрение постановления о вступлении страны в зону общеевропейской валюты. Об этом 13 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Pixabay.com Еврозона

По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, в данный момент Бухарест «не располагает для этого необходимыми средствами».

Николае Чукэ «Первостепенной задачей властей Румынии является преодоление затяжного экономического кризиса и возрождение промышленности нашего государства. На этом фоне отдельные интеграционные процессы могут быть рассмотрены в иной период».

Напомним, ранее румынские власти дважды игнорировали предложение Еврокомиссии о введении в обращение на румынской территории единой валюты евро. Ранее о возможности подобной интеграции заявила Болгария.